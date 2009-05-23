Посол США: Украина не должна выбирать между Западом и Россией

Украина может иметь постоянные продуктивные отношения как с Западом, так и с Россией, и не должна выбирать между ними.

Об этом заявил в статье для «Зеркала недели» Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Уильям ТЕЙЛОР, который завершает свою дипломатическую миссию в Украине.

«Что касается внешних отношений и вопроса, может ли Украина иметь постоянные продуктивные отношения как с Западом, так и с Россией, отвечу: да, может. Украине нужны положительные, плодотворные отношения со всеми ее соседями на основе взаимоуважения», - заявил У.ТЕЙЛОР.

«США отвергают тезис, что Украина должна выбирать: либо Запад, либо Россия», - подчеркнул дипломат.

Он также дал позитивную оценку состоянию американско-украинских отношений, подчеркнув их важность для Президента Барака ОБАМЫ и госсекретаря Хиллари КЛИНТОН.

«Украина - важный партнер для Соединенных Штатов», - заявил посол, подтвердив намерение нового руководства США развивать двусторонние отношения и в дальнейшем: «Новая администрация опирается на существующие проекты и партнерства и рассматривает новые сферы сотрудничества, которые подсказывают наши общие интересы и ценности».