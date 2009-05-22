«Восточное партнерство» не направлено против России

Программа «Восточное партнерство» разработана из-за неготовности Европейского Союза к дальнейшему расширению.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом президент Европейской комиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ сказал сегодня на пресс-конференции в Хабаровске по итогам саммита Россия-ЕС.

«Некоторые из этих стран (участников «Восточного партнерства»), как вы знаете, просят нас о вступлении в Европейский Союз. Но мы полагаем, что, может быть, они и готовы, но мы не готовы предложить им членство в Европейском Союзе. И необходимо работать тесно с этими странами, их вовлекать в Европейский Союз», - сказал М.БАРРОЗУ.

Он подчеркнул, что поэтому ЕС разработал эту программу, которая не направлена против кого-либо, а направлена на поддержание процветания и стабильности в восточноевропейском регионе.

М.БАРРОЗУ считает, что «Восточное партнерство» - существенное предложение для укрепления двухсторонних связей и международного регионального сотрудничества.

«Мы полагаем, что, работая с этими странами в такого рода рамках, мы не только будем укреплять отношения между ними и нами, но и хорошие отношения между ними самими. Вот почему это хорошая работа Европейского Союза на основе наших общих ценностей», - сказал он.

Кроме этого, М.БАРРОЗУ подчеркнул, что «Восточное партнерство» никоим образом не направлено против России.

«Наша концепция состоит в том, чтобы быть не против кого-то, а за кого-то или за что-то: за стабильность и процветание. Мы полагаем, что в интересах как России, так и Европейского Союза достичь стабильности в тех странах, которые являются соседями Европейского Союза и соседями России», - сказал он.

Как известно, в программу ЕС "Восточное партнерство", принятую по инициативе Польши и Швеции и утвержденную 27 странами ЕС в декабре 2008 года на саммите в Брюсселе, входят Азербайджан, Белоруссия, Украина, Армения, Молдавия и Грузия.

Целью программы является приведение указанных стран в соответствие со стандартами ЕС без принятия в состав организации. Программа предусматривает более тесное партнерство этих стран с ЕС в экономической и политической сферах.