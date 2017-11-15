Европа не должна изолировать Путина и Трампа - Макрон

Хотя Дональд Трамп и Владимир Путин и представляют собой угрозу западным ценностям, открытости и толерантности, страны Европы не должны изолировать обоих лидеров на международной арене, так как это контрпродуктивно. Об этом в интервью Би-би-си заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Читайте такжеМакрон предложил провести масштабную реформу Европейского Союза"Если вы решите просто вытолкнуть их из Европы, сказать: "Вы предаете наши ценности, это плохо!" - вы потеряете их", - сказал французский президент.

Многие считают, что лидеры США и России выступают против либеральных ценностей.

Днем ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в Лондоне, обрушилась на Россию с яростной критикой. На банкете лорд-мэра лондонского Сити премьер заочно обратилась к российскому президенту Владимиру Путину, предложив ему выбрать другой путь развития России и прекратить вмешательство во внутренние дела западных стран, тем более что оно бесполезно.

"Мы знаем, чего вы добиваетесь, и у вас ничего не выйдет. Потому что вы недооцениваете устойчивость наших демократий, непреходящую привлекательность свободных и открытых обществ и приверженность западных стран тем альянсам, которые нас связывают", - сказала Мэй.

Взгляд президента Франции перекликается со словами британского премьера, но акцент он делает на другом. Запад совершил ошибку, забыв о своих идеологических основах, идентичности и ценностях, сказал Макрон, добавив, что роль Франции - защищать эти ценности на мировой арене.

"Нам нужна общая картина мира, общие цели, общие мечты", - добавил Макрон.

"Я думаю, что одной из проблем, возникших перед западным обществом и западными странами за последние 10 лет, был тот факт, что в каком-то смысле мы забыли о мечтах, амбициях, стратегическом видении. Нам нужны мечты, нашей молодежи нужно видение будущего".

"Никто не вдохновляется единым рынком, финансовыми рынками, реформами трудового права, или бюджетными перспективами. Такого не бывает, и если вы знаете такого человека, то за него следует беспокоиться", - продолжил он. "Люди что-то делают, движутся вперед именно благодаря "большим идеям".

По словам французского президента, лидеры вроде Владимира Путина выбирают другой, не западный путь, из страха: "Объясняются эти расхождения очень часто их паранойей перед угрозой, их желанием защитить что-то. Они начинают сильно нервничать из-за этого. Но они забывают тот факт, что их собственная цивилизация построена на принципе уважения к тем, кто отличается от них".

"Прежде всего, с этими лидерами нужно разговаривать. Потому что иногда они могут измениться. Они не были такими с самого начала".

На вопрос о том, удалось ли ему в чем-то переубедить президентов Путина и Трампа, Макрон сказал: "Это не происходит за один день, конечно. Но я настроен оптимистично и чрезвычайно решительно".

Говоря о роли Парижа на международной арене, президент Макрон сказал: "Главная задача Франции сейчас - запустить процесс преобразования Европы. Во-вторых, Франция должна защищать свои ценности и интересы, потому что они тесно между собой связаны. Защищать такие ценности, как открытость, толерантность и свобода".