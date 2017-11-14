Премьер Великобритании назвала Россию угрозой мировому порядку

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила против масштабных действий России, которые угрожают мировому порядку. От него, как заметила политик, зависимы остальные западные страны. В частности, Москву премьер обвинила во вмешательстве в выборы других государств, а также в умножении фальшивых новостей.

Об этом она заявила в ходе выступления на банкете, который устроил лорд-мэр лондонского Сити, пишет РБК со ссылкой на The Guardian.

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Перечисляя попытки России подорвать в последние годы западные институты, она сказала: "У меня очень простое сообщение для России. Мы знаем, что вы делаете. И вам это не удастся". Москва, как заметила Мэй, недооценивает устойчивость демократий стран Запада, а также постоянное притяжение свободных и открытых обществ и приверженность западных стран к альянсам, которые их связывают.

"Великобритания станет делать все необходимое для самозащиты, а также будет работать с союзниками, чтобы поступать [с Россией] аналогичным образом", - подчеркнула Мэй, упрекнув Москву во вмешательстве в выборы разных государств, а также в насаждении фальшивых новостей и хакерских атаках на Министерство обороны Дании и Бундестаг.​

Лондон, как добавила премьер, не желает возвращаться к "холодной войне" или же находиться в состоянии постоянной конфронтации. Однако, если Россия продолжит реализовывать свою нынешнюю политику и продолжит текущий курс, Великобритания должна будет защищать интересы своей страны, Европы, а также всего мира, заявила Мэй.