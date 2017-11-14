Следующая "Игра престолов": Amazon купил права на сериал по мотивам "Властелина колец"

Amazon купил всемирные права на новую телевизионную версию "Властелина колец" Толкина. Американский торгово-развлекательный гигант, конкурирующий с Netflix на поле видеоконтента, подписал соглашение с наследным трастом Толкина, управляющим правами на его произведения, передает Би-би-си.

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Сделка открывает для Amazon возможность производства нескольких сезонов теле- и видеопродукции на основе вселенной "Средиземья". События нового сериала будут разворачиваться во время, предшествовавшее "Братству кольца". Будет написан оригинальный сценарий, где будут действовать персонажи "Властелина колец", а не очередная интерпретация знаменитых книг.

За право получить права на такой тип популярного у зрителей телепродукта сражались, помимо Amazon, его ближайший конкурент Netflix, а также американский HBO. Если верить активно циркулировавшим во время переговоров слухам, сделка обошлась в 250 миллионов долларов, за что будущий продукт окрестили следующей "Игрой престолов".

По данным голливудских инсайдеров, помимо многомиллионных затрат на права, Amazon планирует расходовать на каждую серию по 150 млн долларов. Снимать сериал компания будет на собственных студийных мощностях, а соответствие новых сюжетных линий духу Толкина будет отслеживать траст, управляющий его творческим наследием.

Как сообщал УНИАН, предполагается, что премьера восьмого и последнего сезона "Игры престолов" состоится не ранее, чем в 2019 году.