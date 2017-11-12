В США успешно запустили ракету Antares, которую разрабатывали при участии украинцев

В Уоллопс (штат Вирджиния, США) состоялся успешный пуск модернизированной ракеты-носителя среднего класса Antares-230 с транспортным космическим кораблем Cygnus.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного космического агентства Украины.

«12 ноября 2017 года в 14 часов 19 минут по киевскому времени из в. Уоллопс (штат Вирджиния, США) состоялся успешный пуск модернизированной ракеты-носителя среднего класса Antares-230 с транспортным космическим кораблем Cygnus», - говорится в сообщении.

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Сообщается, что украинские специалисты принимали участие в подготовке и проведении пуска.

По информации агентства, главным разработчиком ракеты-носителя является американская компания Orbital АТК.

«Основную конструкцию первой ступени создают отечественные предприятия космической отрасли КБ «Южное» им. М.К. Янгеля и ПО «Южный машиностроительный завод им. А.М. Макарова» (оба-Днепр) в кооперации с предприятиями «Хартрон-АРКОС» (Харьков), «Хартрон-ЮКОМ» (Запорожье), «ЧЕЗАРА», «РАПИД» (Чернигов) и другие», - отметили в пресс-службе.

Отмечается, что грузовой корабль Cygnus доставит на Международную космическую станцию 3229 кг груза по заказу NASA.

В агентстве также сообщили, что стыковка корабля Cygnus со станцией запланировано на 14 ноября.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября 2017 года во Французской Гвиане с космодрома Куру состоялся успешный пуск ракеты Vega с изготовленным в Украине двигателем.