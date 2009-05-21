В Грузии убит один из предполагаемых организаторов мятежа

В Грузии был убит один из предполагаемых организаторов мятежа на военной базе

Он погиб в результате спецоперации, его соратники были тяжело ранены.

Грузинской милиции удалось разыскать трех обвиняемых в организации мятежа в Мухровани. Спецоперация по их задержанию прошла минувшей ночью в Тианетском районе, в 30 км к северу от Тбилиси. В результате был убит полковник Георгий Криалашвили, а бывшие чиновники Министерства обороны Грузии Леван Амиридзе и Коба Отанадзе тяжело ранены. Они были последними мятежниками, кто находился в розыске.

Ранее по факту бунта на военной базе в Мухровани были задержаны более двадцати человек, среди них бывший командующий Национальной гвардией. Их обвиняют в попытке государственного переворота.

Эхо Москвы