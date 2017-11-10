Действия США могут подтолкнуть Иран к созданию ядерного оружия - президент Франции

Давление со стороны Соединенных Штатов Америки о необходимости пересмотра соглашения по ядерной программе Ирана может подтолкнуть Тегеран к созданию собственного ядерного оружия.

Такое беспокойство выразил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью журналу Time, опубликованном в четверг, 9 ноября, передает Deutsche Welle.

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"Если вы хотите прекратить любые связи с Ираном в вопросе его ядерной активности, вы создадите новую Северную Корею, - отметил Макрон. - Если вы отмените соглашение 2015 года, какие ваши другие варианты? Начать войну? Атаковать Иран? Я думаю, что это привело бы к безумию в этом регионе".

Президент Франции выразил убеждение, что достигнутое более двух лет назад соглашение является "наилучшим возможным соглашением по Ирану". Макрон отметил, если США отменят его, то это будет иметь негативные последствия.

"И внезапно вы придете в себя через десять-двенадцать лет, не имея никакого контроля, а (Иран) будет иметь ядерное оружие", - предупредил лидер Франции.

Ранее Трамп, в отличие от лидеров других крупных держав, отказался подтвердить, что Тегеран соблюдает договор по иранской атомной программе. Выступая 13 октября, Трамп не объявил о выходе из договора с Ираном, однако дал Конгрессу США 60 дней для принятия решения о возобновлении экономических санкций против Тегерана, которые были отменены в рамках договора по иранской атомной программе.