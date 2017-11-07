Суд в США может освободить от домашнего ареста Манафорта до декабря - СМИ

Судья окружного суда в Вашингтоне Эми Берман Джексон может освободить из-под домашнего ареста бывшего главу избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта и его бизнес-партнера Рика Гейтса к декабрю, но сохранит требование ношения электронного устройства наблюдения и ограничит в передвижении. Об этом сообщают телеканалы CNN и ABC News.

В понедельник, во время судебных слушаний, судья сказала, что она не будет принимать решений по залогу обоих ответчиков, пока она не получит больше информации об их финансовом положении. Как только эта информация будет представлена, судья может вынести постановление Манафорту и Гейтсу продолжить носить электронное устройство наблюдения, но разрешит передвигаться по местности по месту жительства. В частности, Манафорту разрешат передвигаться по городу Вашингтон, а Гейтсу - по Ричмонду (штат Вирджиния).

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Кроме того, дополнительно судья внесет предложение, чтобы запретить им появляться возле аэропортов и железнодорожных вокзалов. Также они будут обязаны соблюдать ночной комендантский час.

"Мы не говорим об опасности. Мы лишь говорим о риске побега", - сказала судья Джексон, указывая, что она не верит, что Манафорт или Гейтс представляют риск общественной безопасности.

Манафорт и Гейтс должны не только должным образом объяснить происхождение их активов и доказать, что определенные ранее многомиллионные залоги будут выплачены, если они попытаются бежать.

По данным CNN, в следующий раз Манафорт и Гейтс предстанут перед судом в декабре для обсуждения даты начала судебного разбирательства обвинений Федеральной коллегии присяжных против них.

Судья Джексон ранее предложила дату 7 мая 2018 года для начала судебного разбирательства по существу.

Однако решение судьи по размеру залога ожидается до даты следующих декабрьских слушаний в окружном суде.

По данным ABC News, ожидается, что окончательное решение по поводу меры пресечения в отношении Манафорта и Гейтса будет вынесено в ближайшие дни. Судья Джексон решила провести 11 декабря слушания, на которых предположительно будет решена дата по рассмотрения дела по существу.

Федеральные прокуроры из офиса специального прокурора Департамента юстиции США Роберта Мюллера и адвокаты Манафорта на выходных спорили о размере залога экс-главы избирательного штаба Трампа.

На выходных представители спецпрокурора Мюллера высказали предложение позволить Манафорту выплатить 10 миллионов долларов в виде активов и разрешить путешествовать только в штатах Вирджиния, Нью-Йорк и Флорида.

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Кроме того, Манафорт не сможет подать заявку на получению нового паспорта (раньше у него были конфискованы его три паспорта).

Представители стороны обвинения также подвергали сомнению соответствие действительности размера стоимости недвижимости Манафорта.

В субботу, 4 ноября, адвокаты Манафорта предложили разрешить ему путешествовать в трех указанных штатах, а также в Вашингтоне, и вместе с тем предложили в качестве залога недвижимость Манафорта в небоскребе Трамп-Тауэр и недвижимости на улице Бакстер в Нью-Йорке, а также недвижимость в городе Палм-Бич-Гарденс (Флорида). Еще адвокаты Манафорта предложили залог в размере 4,5 миллиона долларов в виде страховых полисов.