Twitter запретил рекламу двум российским пропагандистским телеканалам

Сервис микроблогов Twitter запретил аккаунтам Russia Today (RT) и Sputnik размещать любые рекламные посты. Соответствующее объявление было опубликовано вечером 26 октября, передает Медуза.

В Twitter пояснили, что решение было принято на основе выводов американского разведывательного сообщества о том, что оба российских агентства пытались влиять на американские президентские выборы в 2016 году.

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"Это решение было непростым, но мы сделали такой шаг, чтобы и дальше поддерживать честность в предоставлении услуг пользователям Twitter", - отметили в компании.

Помимо этого Twitter отправит на благотворительные цели 1,9 миллиона долларов доходов, полученных от продажи рекламы RT и Sputnik с 2011 года. Средства будут направлены на независимые исследования об использовании Twitter во время выборов.

Напомним, ранее руководство сети микроблогов Twitter сообщило о введении новых правил размещения всех рекламных объявлений, включая политическую рекламу.

В конце сентября компания Twitter сообщила, что заблокировала 201 учетную запись в сети микроблогов в связи с расследованием возможного вмешательства России в президентские выборы в США. В частности, были заблокированы 22 аккаунта, непосредственно связанных с фейковыми страницами, которые размещали политические рекламные объявления в соцсети Facebook.