Twitter ужесточает порядок размещения политической рекламы

Руководство сети микроблогов Twitter сообщило о введении новых правил размещения всех рекламных объявлений, включая политическую рекламу. "В ближайшие недели мы запустим ведущий в отрасли центр прозрачности", - говорится в заявлении компании, размещенном во вторник, 24 октября, в ее официальном блоге. Об этом сообщает DW.

На специальном сайте все пользователи смогут получить информацию обо всех рекламных объявлениях в Twitter, в частности, о том, кто и как давно их разместил, а также о других объявлениях в рамках данной рекламной кампании и целевой аудитории. Кроме того, политическая реклама будет помечаться специальным образом.

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Пользователи соцсети также смогут пожаловаться руководству Twitter на любое рекламное объявление, после этого оно будет рассмотрено специалистами и в случае нарушений удалено, сообщила далее компания. Рекламодатели, нарушающие правила размещения рекламы, будут подвергаться штрафным мерам. Одним из отделов нового центра прозрачности будет заниматься объявлениями в рамках предвыборной агитации.

В настоящее время в нашей отрасли нет четких правил для размещения политической рекламы, однако руководство Twitter намерено сотрудничать с компаниями-партнерами, другими лидерами отрасли и политиками по поиску нового подхода к прозрачности рекламных объявлений политического характера, говорится далее в заявлении.

В конце сентября компания Twitter сообщила, что заблокировала 201 учетную запись в сети микроблогов в связи с расследованием возможного вмешательства России в президентские выборы в США. В частности, были заблокированы 22 аккаунта, непосредственно связанных с фейковыми страницами, которые размещали политические рекламные объявления в соцсети Facebook.