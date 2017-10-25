Эминем отсудил почти полмиллиона у партии Новой Зеландии за использование саундтрека к фильму "8 Миля"

Национальная партия Новой Зеландии заплатит американскому рэперу Эминему 600 тыс. новозеландских долларов (412 тыс. долларов США) в качестве компенсации за нарушение его авторских прав, пишет Русская служба BBC.

Национальная партия использовала в своей предвыборной рекламе мелодию песни Lose Yourself. Песня, использованная в предвыборной агитации, называлась Eminem-esque, что можно перевести как "В стиле Эминема", и, как постановил суд, почти не отличалась от оригинала.

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Лейбл Эминема Eight Mile Style подал иск после того, как Национальная партия использовала в своей кампании 2014 года нелицензионную версию песни, в свое время получившей Оскара.

Адвокаты новозеландской партии утверждали, что использованная музыка - не Lose Yourself, а композиция под названием Eminem-esque, которая была приобретена в стоковой музыкальной библиотеке.

Но суд в среду постановил, что саундтрек достаточно похож на "в высшей степени оригинальное" произведение Эминема и что закон об авторском праве был действительно нарушен.

В ходе слушаний были оценены так называемые барабанные паттерны, подпевки и скрипичные тональности в каждой версии. Все это, как было заявлено, очень походило на оригинал.

"Такое использование не одобрили бы ни Эминем, ни Eight Mile Style", - говорится в решении суда.

Песня Lose Yourself была выпущена в 2002 году в сборнике саундтреков к фильму "Восьмая миля" (8 Mile), в котором Эминем сыграл главную роль. В 2004 году трек вошел в список 500 величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone.

Трек, использованный в 2014 году более 100 раз в телевизионной предвыборной рекламе Национальной партии Новой Зеландии, был взят из библиотеки компании Beatbox.

Треки, которые звучат похоже на известные песни, но достаточно измененные для того, чтобы избежать судебных исков, регулярно появляются в бесплатных библиотеках музыкальных треков.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, накануне Эминем в своем ролике на вручении музыкальной премии жестко раскритиковал Трампа.