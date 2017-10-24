Много об Украине и ничего о России: в ЕС сделали обзор российского телевидения

За неделю просмотра российского телевидения можно очень много услышать о событиях в мире, однако не получить никакой информации о том, что происходит в самой России.

Читайте такжеПроплаченная Россией реклама в Facebook была нацелена на ключевые для Трампа штаты - CNN"Будьте уверены, вам многое расскажут об Украине", - пишет в своем отчете рабочая группа Евросоюза по преодолению дезинформации European External Action Service East Stratcom Task Force, передает Голос Америки.

С 71 темы, 60 было о событиях вне России, отмечается в отчете рабочей группы ЕС, составленном на основе просмотра российского телевидения в течение недели 13-19 октября – 21 телевизионный час. Исследователи посчитали вес сообщений о мире вне России в 15 политических и аналитических ток-шоу на трех самых популярных каналах: "Первый", "Россия – 1" и "НТВ".

"Выключив телевизор, вы осознаете, что практически ничего не узнали собственно о России, - отмечают исследователи, - детальные обсуждения мировых событий повторяют однообразные и хорошо скоординированные посылы про расколы и противостояния", отмечается в отчете.

В частности, на российском телевиденииобсуждают такие темы как: В Украине осуществляется давление на русскоязычных; "Нацистская оргия" в Украине; Европа не осудила марш националистов в Киеве; Возможная поставка оружия США в Украину; Языковой закон и оплата в украинских школах и прочее.

Среди международных тем - отношения США с другими государствами, внутренняя ситуация в США, кризис в Каталонии, и тому подобное.