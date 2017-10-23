На Филиппинах к Хэллоуину прошел четвероногий модный показ (видео)
12:25, 23 октября 2017Мир
322
Фэшн-шоу организовало филиппинское общество защиты животных, чтобы привлечь внимание к проблемам бездомных животных.
Четвероногий модный показ в Хэллоуину состоялся в филиппинской столице
Четвероногий модный показ к Хэллоуину состоялся в филиппинской столице. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Первыми к празднику там приготовились коты, собаки и даже морские свинки. Около семи десятков домашних любимцев, одетых в причудливые костюмы, приняли участие в конкурсе на лучший образ.
Читайте такжеДикие кабаны против собак: кровавые деревенские развлечения (фоторепортаж)
Фэшн-шоу организовало филиппинское общество защиты животных. Цель мероприятия - привлечь внимание к проблемам бездомных животных.
Ранее в Киеве прошел Всеукраинский марш за права животных.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter