На Филиппинах к Хэллоуину прошел четвероногий модный показ (видео)

Четвероногий модный показ к Хэллоуину состоялся в филиппинской столице. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Первыми к празднику там приготовились коты, собаки и даже морские свинки. Около семи десятков домашних любимцев, одетых в причудливые костюмы, приняли участие в конкурсе на лучший образ.

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Фэшн-шоу организовало филиппинское общество защиты животных. Цель мероприятия - привлечь внимание к проблемам бездомных животных.

Ранее в Киеве прошел Всеукраинский марш за права животных.