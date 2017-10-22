Пучдемон назвал действия Мадрида "атакой на Каталонию"

Председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон назвал действия Мадрида в отношении автономного региона «худшей атакой со времен диктатора Франсиско Франко». Об этом сообщает El Pais.

В своем выступлении Пучдемон призвал парламент региона созвать пленарное заседание, чтобы обсудить попытку ликвидировать самоуправление Каталонии, после чего «действовать соответственно».

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Обращаясь на английском языке к европейскому сообществу, глава правительства региона напомнил, что Каталония — одна из старейших европейских демократий, которая борется за фундаментальные права.

21 октября власти Испании приняли решение об отставке каталонского правительства.

Ранее СМИ сообщили, что Каталония может объявить о независимости в понедельник, 23 октября.