В Пхеньяне заявили, что не намерены вести переговоры по ядерному оружию
16:28, 20 октября 2017Мир
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В МИД КНДР утверждают, что США придется уживаться с ядерным статусом КНДР.
Запуск ракеты Hwasong-12 / REUTERS
КНДР не намерена вести переговоры по ядерному оружию, заявила глава департамента Северной Америки МИД КНДР Цой Сон Хи, передает РИА «Новости».
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«Мы не собираемся вести переговоры по ядерному оружию, и США придется уживаться с ядерным статусом КНДР. Это необходимо для нас, чтобы сохранить стабильность и безопасность на Корейском полуострове и Северо-Восточной Азии», — сказала она, выступая на Московской конференции по нераспространению.
Ранее глава ЦРУ призвал США приготовиться к удару со стороны КНДР.
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