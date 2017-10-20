КНДР "на пороге" осуществление ядерного удара по США - директор ЦРУ

Северная Корея находится на пути достижения за несколько месяцев поставленной Пхеньяном цели – осуществления ядерного ракетного удара по США, заявил 19 октября директор ЦРУ Майк Помпео. Об этом пишет "Радио Свобода".

«Сейчас они достаточно близки по своим возможностям, что с точки зрения политики США означает, что мы должны вести себя так, будто находимся на пороге достижения их цели», - сказал Помпео в Вашингтоне.

Но он заявил о разнице между способностью запустить одну баллистическую ракету с ядерной боеголовкой и возможностями создания большого количества атомных боезарядов и их носителей, а также развития ядерного арсенала.

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Выступая позже на том же форуме в Вашингтоне, советник по вопросам национальной безопасности президента США Герберт Раймонд МакМастер сказал: «Мы участвуем в гонке, чтобы решить эту проблему без военных действий».

Северная Корея начала свою ядерную программу несколько десятилетий назад, и в этом году увеличила испытания оружия. Как сообщалось ранее, США направили к берегам КНДР авианесущую ударную группу.

КНДР пригрозила США "неожиданным ударом".