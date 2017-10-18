Глава Amazon Studios уволился после обвинений в домогательствах

Глава продюсерской компании Amazon Studios Рой Прайс подал заявление об отставке после обвинений в сексуальных домогательствах со стороны продюсера Айзы Хэкетт, ​дочери известного фантаста Филипа Дика.

Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает РБК со ссылкой на Reuters.

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«Альберт Ченг, главный операционный директор студии, остается временным руководителем подразделения», - сказал представитель Amazon Studios. Он уточнил, что Прайс покинул компанию еще на прошлой неделе.

Ранее издание Variety сообщало, что Прайса временно отстранили от должности после рассказа Хэкетт о домогательствах с его стороны.

Айза ​Хэкетт продюсирует сериал «Человек в высоком замке» — совместный проект Amazon Studios и The Weinstein Company. Как сообщало издание Hollywood Reporter, Прайс непристойно высказался во время беседы с Хэкетт в июле 2015 года.