Британская разведка предупреждает о росте террористической угрозы

Глава разведки Великобритании MI5 Эндрю Паркер предупредил о острейшую угрозу терроризма со стороны исламистских боевиков. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Reuters.

"Угроза является разнообразной: организация терактов здесь, в Великобритании, планирования из-за границы и в Сети, сложная организация, грубые атаки, длительное планирование, а также спонтанные приступы", - сказал он.

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По словам Паркера, террористы могут использовать весь арсенал возможных атак - от грубых и спонтанных приступов до тщательно продуманных массовых убийств.

После четырех терактов в Британии в этом году, в результате которых погибли 36 человек, угроза новых нападений находится на самом высоком уровне за последние 34 года работы британских спецслужб.

В течение последних четырех лет удалось предупредить 20 нападений террористов, в том числе семь - за последние семь месяцев.