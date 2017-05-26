Теракт в Манчестере: предполагаемый исполнитель почти год готовился к атаке

Предполагаемый исполнитель теракта на концерте в Манчестере Салман Абеди готовился к его совершению почти год. Примерно за 12 месяцев до атаки Абеди открыл банковский счет, который потом использовал для приобретения материалов для бомбы.

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Чтобы не попасть под подозрение, он покупал гвозди и шурупы в разных магазинах, передает The Times. В частности, в хозяйственной фирме B&Q, занимающемся розничной торговлей, и в компании Screwfix вблизи Манчестера.

Абеди купил все до середины апреля, а потом ненадолго уехал в Ливию.

Напомним, в результате взрыва бомбы в концертном холле "Манчестер Арена" вечером 22 мая погибли 22 и травмированы более 60 человек. Взрыв осуществил смертник, который пронес с собой самодельное взрывное устройство.

23 мая ответственность за теракт в Манчестере взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Вечером во вторник полиция Манчестера заявила, что подозреваемым в совершении теракта является Салман Абеди, который родился в Манчестере в семье выходцев из Ливии.

Сейчас по подозрению в причастности к теракту британской полицией задержаны восемь человек.