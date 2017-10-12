Трамп опроверг сообщения о намерении десятикратно увеличить ядерный арсенал США

Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения, будто он заявлял своим советникам, что хочет почти в десять раз усилить ядерный потенциал Вашингтона.

Трамп заверил, что никогда не обсуждал возможности увеличить ядерный арсенал США, передает Радио Свобода.

По его словам, стране требуется не увеличение, а модернизация и полное восстановление ядерного потенциала.

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Также об этой ситуации президент США написал на своей странице в Twitter, подвергнув сомнению лицензию телеканала NBCNews и отметив, что эта выдумка сделана, чтобы унизить.

"Ненастоящие новости NBCNews придумали историю о том, что я хотел в десять раз увеличить наш ядерный арсенал. Полная выдумка, сделанная, чтобы унизить. NBC=CNN!", - написал Трамп в Twitter.

Fake @NBCNews made up a story that I wanted a "tenfold" increase in our U. S. nuclear arsenal. Pure fiction, made up to demean. NBC = CNN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 11, 2017

"Со всей ложью, которая идет от NBC и других сетей, уместно ли подвергнуть сомнению их лицензию? Плохо для страны!", - добавил американский президент.

With all of the Fake News coming out of NBC and the Networks, at what point is it appropriate to challenge their License? Bad for country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 11, 2017

Ранее NBC сообщило, что президент США Дональд Трамп во время встречи с мировыми лидерами этим летом сказал, что хочет в десять раз увеличить ядерный арсенал США.