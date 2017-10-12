Трамп опроверг сообщения о намерении десятикратно увеличить ядерный арсенал США
По его словам, стране требуется не увеличение, а модернизация и полное восстановление ядерного потенциала.
Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения, будто он заявлял своим советникам, что хочет почти в десять раз усилить ядерный потенциал Вашингтона.
Трамп заверил, что никогда не обсуждал возможности увеличить ядерный арсенал США, передает Радио Свобода.
По его словам, стране требуется не увеличение, а модернизация и полное восстановление ядерного потенциала.
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Также об этой ситуации президент США написал на своей странице в Twitter, подвергнув сомнению лицензию телеканала NBCNews и отметив, что эта выдумка сделана, чтобы унизить.
"Ненастоящие новости NBCNews придумали историю о том, что я хотел в десять раз увеличить наш ядерный арсенал. Полная выдумка, сделанная, чтобы унизить. NBC=CNN!", - написал Трамп в Twitter.
Fake @NBCNews made up a story that I wanted a "tenfold" increase in our U. S. nuclear arsenal. Pure fiction, made up to demean. NBC = CNN!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 11, 2017
"Со всей ложью, которая идет от NBC и других сетей, уместно ли подвергнуть сомнению их лицензию? Плохо для страны!", - добавил американский президент.
With all of the Fake News coming out of NBC and the Networks, at what point is it appropriate to challenge their License? Bad for country!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 11, 2017
Ранее NBC сообщило, что президент США Дональд Трамп во время встречи с мировыми лидерами этим летом сказал, что хочет в десять раз увеличить ядерный арсенал США.