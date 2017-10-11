Трамп предлагал десятикратно увеличить ядерный арсенал США - СМИ
15:52, 11 октября 2017Мир
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Президент США выразил желание не только получить больше ядерного оружия, но и дополнительную военную технику.
Дональд Трамп / фото REUTERS
Президент США Дональд Трамп во время встречи с мировыми лидерами этим летом сказал, что хочет десятикратно увеличить ядерный арсенал США, передает NBC News.
Источники сообщили, что при обсуждении президент выразил желание не только получить больше ядерного оружия, но и дополнительную военную технику.
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По данному издания, советники Трампа и госсекретарь Рекс Тиллерсон были удивлены подобным высказыванием. Отмечается, что именно на высказывание Трампа о расширении ядерного арсенала, Тиллерсон назвал его «идиотом».
Официальные лица сообщили, что такого расширения не планируется.
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