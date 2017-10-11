Россия не напала бы на Украину, если бы Киев не отказался от ядерного оружия - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко убежден, что Россия не напала бы на Украину, если бы Киев не отказался от ядерного оружия в 1994 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил во время выступления на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге.

«Россия вместе с Великобританией, США, Францией и Китаем были гарантами нашего суверенитета и территориальной целостности в рамках Будапештского меморандума, когда Украина отдала третий по величине ядерный арсенал», - отметил он.

«Если бы мы его не отдали, думаете, Россия напала бы на нас? Конечно, нет. Но мы не хотим возвращения ядерного арсенала, наоборот, мы считаем, что система нераспространения - это путь к глобальной безопасности», -сказал президент Украины.

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Как известно, в 1994 году Украина отказалась от ядерного оружия. После этого в 1994 году Украина, США, Россия и Великобритания заключили Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум). Он содержит пункты, которые предоставляют Украине гарантии ее суверенитета и безопасности.

Согласно меморандуму, США, РФ и Великобритания обязались, в частности, уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины; воздерживаться от угрозы силой, ее применения против территориальной целостности и политической независимости Украины.

Впоследствии две другие ядерные державы Китай и Франция - выразили аналогичные гарантии Украины в форме заявлений.

Однако Россия в марте 2014 года после ввода войск оккупировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях продолжаются боевые действия.