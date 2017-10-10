Великобритания может выйти из ЕС без заключения договора с Брюсселем

Правительство Великобритании готовится к выходу из ЕС без заключения договора с Брюсселем. Об этом в понедельник, 9 октября, заявила премьер-министр страны Тереза Мэй, выступая в британском парламенте, передает Deutsche Welle. По ее словам, успех переговоров о Brexit соответствует "фундаментальным" интересам страны, правительство должно "предусмотреть все возможности".

Вопрос о дальнейших взаимоотношениях между Лондоном и Брюсселем должны быть решены до конца марта 2019 года, когда Великобритания официально выйдет из состава ЕС. При этом, открывая пятый раунд переговоров, обе стороны демонстрируют нежелание идти на уступки. Переговоры в Брюсселе начались 9 октября при отсутствии главного переговорщика со стороны ЕС Мишеля Барнье и британского министра по вопросам Brexit Дэвида Дэвиса.

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Тереза Мэй призвала Брюссель проявить "большую гибкость" в переговорном процессе. "Лондон предложил новую глубину и особое партнерство между Великобританией и ЕС", - отметила она, указав на подготовленные предложения относительно торговли и таможенных правил. "Мяч теперь на стороне Брюсселя", - заявила британский премьер.

В Брюсселе сразу отреагировали на упрек. "Мяч находится исключительно на половине поля Соединенного Королевства", - заявил представитель Евросоюза. Вопросы о новом партнерстве с Лондоном, считают в ЕС, могут решаться только после получения четких ответов относительно выполнения финансовых обязательств Лондона перед Брюсселем, а также решению ряда существенных вопросов, включая гарантии соблюдения прав граждан ЕС, которые проживают в Великобритании.

Пятый раунд переговоров продлится до 12 октября и станет последним перед саммитом ЕС, который состоится 19-20 октября и на котором должны быть подведены предварительные итоги переговоров по Brexit.