Правительство Испании не признает декларацию о независимости Каталонии, подписанную президентом Каталонии Карлесом Пучдемоном и представителями местных властей.

Об этом заявила вице-премьер Испании ​Сорайя Саэнс де Сантамария, передает РБК со ссылкой на агентство EFE.

По ее словам, Пучдемон привел Каталонию к «высокому уровню нестабильности» и «не знает, куда он идет». Она особо отметила, что результаты референдума о независимости региона необходимо считать «незаконными» и «мошенническими».

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Министр юстиции Испании Рафаэль Катала также подчеркнул, что испанское правительство не признает документ, принятый каталонскими властями.

Как пишет El Mundo, на сегодня, 11 октября, правительство Испании назначило экстренное совещание по вопросу независимости Каталонии. На нем может быть рассмотрен вопрос о введении чрезвычайного положения и прямого управления регионом. Однако для реализации этого решения необходима поддержка абсолютного большинства в парламенте страны. Возможность отмены автономии Каталонии предусмотрена 155 статьей Конституции Испании, однако прецендентов подобного решения в истории страны пока не было.

Как сообщал УНИАН, президент Каталонии Карлес Пучдемон 10 октября призвал парламент отложить объявление независимости, чтобы наладить диалог с испанскими властями. В начале выступления Пучдемон заявил, что "не планирует никаких угроз или оскорблений", а хочет "деэскалации напряженности".

Похже стало известно, что Пучдемон и несколько десятков членов правительства и парламента региона подписали «Декларацию представителей Каталонии», в которой Каталония провозглашается независимым государством.