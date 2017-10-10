Лидер Каталонии призвал отложить объявление независимости, полиция оцепила парламент

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон призвал региональный парламент отложить объявление независимости, чтобы наладить диалог с Мадридом по вопросу о выходе из Испании. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

По его словам, в результате прошедшего 1 октября референдума автономия получила мандат от народа, чтобы стать независимым государством.

"Миллионы жителей в Каталонии считают единственным вариантом то, чтобы Каталония стала независимым государством", - заявил Пучдемон.

Выступление было запланировано на 18:00 по местному времени, однако в последний момент было отложено на час в связи с необходимостью дополнительных консультаций.

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В начале выступления Пучдемон заявил, что "не планирует никаких угроз или оскорблений", а хочет "деэскалации напряженности".

"Стало очевидным, что это уже не внутренние проблемы. Ситуация в Каталонии в настоящее время является европейским вопросом", - заявил он.

В Барселоне во вторник были усилены меры безопасности. Территория парламента Каталонии и парк Цитадели, в котором он находится, полностью оцеплены каталонской полицией.

Местные жители пришли к ограде парка. Многие принесли каталонские эстелады (флаги за независимость), плакаты с надписью "демократия" и гвоздики. Возле здания парламента установлен экран, где транслируется обращение Пучдемона.

Правительство Испании, столкнувшееся с самым серьезным политическим кризисом в стране после попытки военного переворота 1981 года, предупредило, что незамедлительно ответит на любую одностороннюю декларацию независимости и предпримет меры "по восстановлению закона и демократии".

Референдум о независимости, который не признают ни испанские власти, ни Евросоюз, и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом королевства, прошел 1 октября.

90 процентов от 2,3 млн каталонцев, пришедших на непризнанный и запрещенный Мадридом референдум, проголосовали за отделение от Испании. Явка при этом, по данным каталонских властей, составила 43%.

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Около 900 человек пострадали в результате действий полиции, пытавшейся не допустить проведения голосования. В результате столкновений участников референдума и полицейских травмы получили 33 стража порядка.

Позже правительство Испании принесло Каталонии извинения за жесткие действия полиции в ходе референдума, обвинив при этом каталонские власти в организации незаконного голосования.