Мэр столицы Каталонии выступила против самопровозглашения независимости

Глава Барселоны Ада Колау вечером в понедельник, 9 октября, высказалась против одностороннего провозглашения независимости Каталонии.

Как передает DW.com, по ее убеждению, результаты референдума, который состоялся 1 октября, не являются "основанием для провозглашения независимости".

Колау призвала премьер-министра Испании Мариано Рахоя отозвать направленные в Каталонию дополнительные силы полиции. По мнению мэра Барселоны, Рахой также не должен был лишать власти каталонские учреждения. "Не принимайте никаких решений, которые могут подорвать возможность для диалога и посредничества. Это самое смелое, что вы можете сделать на данный момент", - заявила Колау, обращаясь к Мариано Рахою и каталонскому лидеру Карлесу Пучдемону. Она убеждена, что сейчас нужны "жесты примирения с обоих сторон", а не усиление напряжения.

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В парламенте Каталонии вечером во вторник, 10 октября, может состояться заседание, на котором глава автономии Карлес Пучдемон планирует объявить о независимости региона.