Туск призвал не провозглашать независимость Каталонии
Глава Европейского Совета сообщил, что призвал также премьер-министра Испании Мариано Рахоя найти пути ненасильственного урегулирования конфликта вокруг Каталонии.
Глава Европейского Совета Дональд Туск призвал лидера Каталонии Карлеса Пучдемона не провозглашать независимость от Испании, как сообщает "Радио свобода".
Выступая во вторник на форуме регионального единства ЕС в Брюсселе, Туск заявил, обращаясь лично к каталонскому лидеру, о необходимости следовать конституции страны и не принимать решений, которые сделают невозможным диалог с Мадридом.
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Глава Европейского Совета сообщил, что призвал также премьер-министра Испании Мариано Рахоя найти пути ненасильственного урегулирования конфликта вокруг Каталонии.
Ранее против одностороннего объявления независимости Каталонией и в поддержку единства Испании выступили Франция и Германия.
Сегодня ожидается выступление Пучдемона в каталонском парламенте, где он может объявить о выходе автономной области из состава Испании.