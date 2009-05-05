Саакашвили - мятежным танкистам: скажите мне, потом спросит прокурор

МВД Грузии задержало 13 гражданских лиц по делу о мятеже в танковом батальоне в Мухровани, а полтысячи военнослужащих допрашиваются, говорится в заявлении министерства. Фамилии задержанных не сообщаются.

По данным агентства "Новости-Грузия", около 500 военнослужащих допрашиваются на территории четвертой бригады Минобороны Грузии близ Тбилиси. Перед началом дознания с военнослужащими встретился президент Грузии Михаил Саакашвили, сообщила телекомпания "Рустави-2". "Лучше сказать мне. Сейчас вы дадите показания прокурору, и лучше поговорить со мной, вашим главнокомандующим", - сказал Саакашвили. По словам президента, ему интересно, от кого ждал помощи батальон через два дня. По заявлению Саакашвили, в разговоре с ним командир бригады Мамука Горгиашвили упоминал, что бунт должен был продлиться два дня.

Отдельный бронетанковый батальон близ Тбилиси объявил во вторник о неповиновении властям Грузии, потребовав диалога руководства страны с оппозицией, напоминает РИА новости. МВД Грузии заявило о предотвращении вооруженного переворота, а президент Михаил Саакашвили лично принял участие в переговорах с мятежниками, большинство из которых задержали. Все эти события произошли в Грузии за день до начала совместных учений с НАТО. Грузинские власти заподозрили организаторов акции неповиновения в попытке сорвать учения, а Россию - во вмешательстве во внутренние дела. В Кремле посоветовали авторам подобных заявлений обратиться к врачу. Грузинская оппозиция, более месяца требующая ухода Саакашвили, считает, что инцидент спровоцирован руководством Грузии, чтобы отвлечь народ от реальных проблем.