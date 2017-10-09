Опубликовано видео с российскими военными в первые секунды после их захвата в плен ИГИЛ

Опубликована видеозапись с первыми минутами после попадания российских военных Романа Заболотного и Григория Цуркану в плен ИГИЛ в Сирии. Запись разместила исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) на своей странице в Facebook.

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"На видеозаписи мы видим троих мужчин в кузове пикапа: Роман Заболотный, который пытается вести разгвор с одним из боевиков, говорит, что у него есть информация об оружии, он работал с картами, что они ехали в штаб с информацией, в Дейр-эз-Зоре они не были", - говорится в сообщении.

Григорий Цуркану сидит спиной к кабине, с повязкой на глазах, а третьим пленным, судя по всему, является сирийский военный, добавили в CIT.

Как сообщал УНИАН, граждане РФ Роман Заболотный и Григорий Цуркану были захвачены боевиками ИГИЛ в сирийской провинции Дейр-эз-Заур. Для подтверждения боевики обнародовали видео.

В российской организации Боевое братство. Домодедово опознали на видео жителя Московской области Григория Цуркану. Согласно имеющейся информации, он входил в неофициальную российскую частную военную компанию Вагнера, которую Кремль использует в Сирии, чтобы уменьшить потери ВС РФ.

Второй пленный Роман Заболотный, согласно неофициальной информации, также является наемником Вагнера.