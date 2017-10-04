В плененном в Сирии российском военном узнали "казака" (фото)

Одного из попавших в плен к ИГИЛ российского военного узнали среди фотографий с "казаками", срывавшими открытие штаба оппозиционного политика РФ Алексея Навального в Ростове. Об этом пишет команда Conflict Intelligence Team, занимающаяся расследованиями военных конфликтов.

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Изучив фотографии и видеозаписи, эксперты полагают, что смогли найти Романа Заболотного среди группы "казаков", противостоявшей представителям штаба Навального.

Во многом помогла им в этом фотография Романа в казачьей форме, опубликованная одним из пользователей Вконтакте в комментариях к заметке, посвящённой попавшему в плен "казаку".

Авторы группы Вконтакте "Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону" также опубликовали фотографию Романа Заболотного в казачьей форме, подтвердив его личность.

Кроме того, эксперты обратились к Евгению Фельдману, автору проекта «Это Навальный», с просьбой предоставить фотографии встречи с целью опознать среди группы "казаков" Романа Заболотного. На одном из кадров Евгения, по их мнению, именно Роман стоит у двери гостиницы, в которой Леонид Волков проводит встречу с волонтёрами. Забалотного видно через стекло двери:

Заболотного можно найти и на других фото-, видеоматериалах, посвящённых открытию штаба Алексея Навального в Ростове-на-Дону:

Ранее близкое к террористической организации «Исламское государство» агентство Amaq распространило видео, на котором якобы присутствуют взятые в плен двое российских солдат.