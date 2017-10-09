НАТО разворачивает многонациональную бригаду на территории Румынии - СМИ

Североатлантический альянс в понедельник, 9 октября, начал развертывание новой многонациональной бригады на территории Румынии в рамках своей стратегии по укреплению восточных границ в связи с агрессией России на Востоке Украины и аннексией ею Крымского полуострова.

Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

В состав контингента НАТО войдут военнослужащие 10 государств-членов НАТО, однако преобладать среди них будут румынские солдаты. В общей сложности в бригаде будут служить от трех до четырех тысяч военных. Также будет усилено морское патрулирование на Черном море и увеличено количество военных учений в регионе. К самолетам канадской авиации, которые уже патрулируют воздушное пространство Румынии, присоединятся британские самолеты.

Также сообщается, что генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, выступая на проходящей в Бухаресте парламентской ассамблее НАТО отметил, что Альянс не стремится к «новой холодной войне» с Россией. Он отметил, что союзники по НАТО обеспокоены недостаточной прозрачностью военных учений, которые осуществляет армия РФ.

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«Россия является нашим соседом. Мы не хотим ее изолировать, мы не хотим новой «холодной войны», - сказал генсек НАТО.

По его словам, многонациональные батальоны НАТО, дислоцированные в Румынии, являются частью мероприятий Альянса по сдерживанию РФ.

Генсека НАТО поддержал президент Румынии Клаус Йоханнис.

«Нашей целью является мир, а не война. Мы не являемся угрозой для России, но мы нуждаемся в союзной стратегии в долгосрочном измерении, нам нужен диалог с позиции сильной обороны и сдерживания», - заявил он во время парламентской ассамблеи НАТО.

Напомним, в мае 2016 года в Румынии был запущен американский противоракетный щит для стран НАТО в Европе. В рамках стратегии НАТО по укреплению своих восточных границ и в ответ на агрессивные действия России США в 2017 году направили в Польшу и страны Балтии четыре тысячи своих военнослужащих.