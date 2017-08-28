Столтенберг: НАТО необходимо Евросоюзу

НАТО является гарантом коллективной безопасности, и Европа зависит от него.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью польской газете Rzeczpospolita, передает Европейская правда.

Комментируя заявления о необходимости общей для ЕС оборонной политики, он подчеркнул, что "это не может быть конкуренция с НАТО, а лишь дополнение альянса".

"Мы хотим больше европейских сил, больше современного оружия и оборудования, больше расходов на оборону, меньше фрагментарности. Мы должны избегать дублирования и создания европейского командования или европейской армии. А также риторики, Европа справится и без НАТО", - отметил Столтенберг.

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Он напомнил, что после Brexit обе страны с крупнейшими расходами на оборону не будут входить в ЕС, а три из четырех боевых групп на восточном фланге НАТО будут управляться странами, которые не являются частями Евросоюза.

"Поэтому у Евросоюза нет возможности справиться без помощи тех членов НАТО, которые не входят в ЕС", - сказал генсек.