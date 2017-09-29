В Каталонии проходит "марш тракторов" в поддержку референдума о независимости

Крестьяне со всей Каталонии участвуют в так называемом "марше тракторов" в поддержку воскресного референдума о независимости. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на ABC Espana.

Акция началась в пятницу в 8.00, когда тракторы выехали из разных уголков Каталонии, чтобы пикетировать здания, которые принадлежат правительству Испании.

По замыслу организаторов, акция призвана "защитить демократию и свободу на фоне арестов чиновников и фактического вторжения в женералитат и нарушение гражданских прав".

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Как ожидается, в Барселоне тракторы во второй половине дня будут пикетировать здание правительственной делегации.

По предварительной информации, пока на марше не было никаких инцидентов.

Как известно, в воскресенье, 1 октября, в Каталонии должен состояться референдум о независимости от Испании. Официальный Мадрид обещает не допустить его проведения.