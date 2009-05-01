НАТО: риторику России всё сложнее связать с реальностью

Официальный представитель Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай назвал заявления президента РФ Дмитрия Медведева относительно провокационного характера военных учений НАТО в Грузии "риторикой, которую все сложнее связать с реальностью", передает в четверг агентство Франс Пресс.

"Россия продолжает удивляться этим учениям несмотря на то, что ее проинформировали с самого начала и она ответила отказом на многочисленные приглашения отправить туда наблюдателей", - сказал Аппатурай, подчеркнув, что речь идет вовсе не о масштабных военных учениях. Также представитель НАТО отметил, что предстоящие учения "основаны на сценарии ООН по поддержанию мира".

Аппатурай подчеркнул, что российский президент не случайно делает заявления о провокационном характере предстоящих учений в тот день, когда Россия подписывает двусторонние соглашения с Абхазией и Южной Осетией об охране границы.

Ранее представитель НАТО заявил, что подписание соглашений не отвечает интересам долгосрочного мира и безопасности в регионе Южного Кавказа.

"Союзники очень ясно заявили о том, что они поддерживают территориальную целостность и суверенитет Грузии", - цитирует РИА “Новости”.

Многонациональные учения под эгидой НАТО Cooperative Longbow 09/Cooperative Lancer 09 пройдут в Грузии с 6 мая по 1 июня, в них примут участие около 1,3 тысячи военнослужащих из 19 стран альянса и его партнеров. Учения являются военно-штабными и будут проходить без использования оружия и военной техники.