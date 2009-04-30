Лондонский эксперт считает, что кредит МВФ до добра Украину не доведет

Очередной транш кредита МВФ, обещанный Киеву, не следует рассматривать «как некую всеобъемлющую панацею, которая решит все проблемы Украины». Таково мнение Олега Шейко, которого ведущий программы «Шустер live” на ТРК Украина Савик Шустер отрекомендовал как «приглашённого из Лондона хроникёра и международного финансиста».

Финансист сделал, как он выразился, «несколько замечаний в отношении второго транша Международного Валютного Фонда». И замечаний, надо сказать, откровенно не соответствующих радостному возбуждению, которое охватило отечественную властную верхушку после заявления о возобновлении сотрудничества Украины с МВФ. «Так вот: вы прекрасно знаете – я уверен в этом, – что все рекомендации Мирового Банка... Они, в общем-то, за всю историю всех кризисов не привели к такому всеобъемлющему результату (как решение проблем страны, получившей кредит. – ред.). Никогда Мировой Банк со своей программой, со своими кредитами не помог ни одной стране, начиная с Мексики, Аргентины, Бразилии, решить их коренные проблемы, - заявил Шейко. - И все эти страны, которым помогал Мировой Банк и предоставлял транш, включая Россию, в конце концов оказались или на грани дефолта, или в составе дефолта».

Проблема Украины, по мнению эксперта, – это не проблема получения кредита Мирового Банка. Шейко считает, что прежде всего, надо решать вопросы со структурой экономики Украины и те проблемы, которые существуют у основных производителей.