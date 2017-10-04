Британские истребители перехватили самолет Ryanair из-за сигнала опасности

18:35, 04 октября 2017
Мир
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Представитель воздушного флота подтвердил, что истребители подняли для перехвата гражданского самолета.

Самолет сопровождали истребители / фото twitter.com/AndyLonghurstUK

Истребители британских военно-воздушных сил перехватили пассажирский самолет, вынудив его изменить курс и приземлиться в лондонском аэропорту Станстед после того, как с борта лайнера поступил сигнал об угрозе безопасности, впоследствии оказавшийся ложным.

Все вылеты и посадки в Станстеде были на время приостановлены, но к настоящему времени аэропорт возобновил работу в обычном режиме, пишет Русская служба Би-Би-Си.

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Истребители Королевских ВВС "Тайфун" были подняты по тревоге в среду утром после сообщения об угрозе безопасности на борту лайнера. Они перехватили самолет, направлявшийся в лондонский аэропорт Лутон, и сопроводили его в аэропорт Станстед, где он благополучно приземлился.

Рейс компании Ryanair, который сопровождали истребители, направлялся в Британию из литовского Каунаса. Позже в компании заявили, что тревога, по всей видимости, была ложной. Инцидент расследует полиция графства Эссекс.

Работа аэропорта Станстед была на некоторое время приостановлена, сейчас он снова функционирует.

Как рассказал один из пассажиров перехваченного лайнера Джонатан Зулберг, во время посадки на борт в Литве он видел у борта несколько пожарных машин и полицейский автомобиль.

По словам Зулберга, вылет был задержан на 40 минут, одна из стюардесс сказала ему, что еще до вылета поступило сообщение о том, что на борту заложена бомба.

После приземления, рассказал Зулберг, капитан экипажа также объявил, что кто-то сообщил о бомбе. "Когда я это услышал, я удивился, что самолету вообще дали взлететь", - говорит он.

Самолет безопасно приземлился в аэропорту

Пилотам истребителей "Тайфун" в рамках операции по перехвату разрешили превысить скорость звука, заявили в военно-воздушных силах Британии. "Тайфуны", находящиеся в режиме повышенной готовности, базируются на базах Конингсби и Лоссимут и готовы взлететь в течение нескольких минут.

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В соответствии с принятыми в Британии процедурами, самолеты, с бортов которых поступают сигналы об угрозе безопасности, перенаправляются в аэропорт Станстед. И Станстед, и Лутон находятся за пределами Лондона, но считаются столичными аэропортами.

После приземления самолет обыскали вновь, но ничего подозрительного не нашли. Как заявил представитель Ryanair, пассажиров рейса перевезли из Станстеда в Лутон на автобусе.

Сейчас следователи выясняют, кто был отправителем ложного сообщения.

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Теги: #перехват самолета#самолет авиакомпании Ryanair#британские истребители