Евросоюз снова изменил правила провоза жидкости на борту самолетов

Аэропорты стран Евросоюза с 5 ноября 2006 года изменили правила провоза жидкости в ручной клади.

C понедельника пассажиры самолетов, отправляющихся из стран Европы, вновь смогут проносить на борт в ручной клади парфюмерию и средства гигиены, сообщает BBC News. Однако объем флаконов с жидкостями не должен превышать 100 миллилитров, а флаконы и бутылки должны помещаться в специальный прозрачный пластиковый пакет размером 18 на 20 сантиметров. Пакет можно будет открывать во время полета.

Пассажирам вновь можно брать на борт самолета напитки, приобретенные в аэропортах в магазинах беспошлинной торговли. Они также будут упаковываться в специальные пакеты, однако открывать их во время полета запрещено.

Правила распространяются и на пассажирам, следующим транзитными рейсами с промежуточной посадкой в аэропортах Евросоюза. Любые жидкости в ручной клади, если их объем превышает 100 миллилитров и они не упакованы надлежащим образом, будут конфискованы, предупреждает руководство аэропортов стран Евросоюза. Ограничение действует и в отношении продукции, купленной в магазинах Duty Free аэропортов отправления транзитных пассажиров.

Ограничение на детское питание и лекарства в жидкой форме снято. Однако сотрудники аэропортов будут проверять бутылки и флаконы на предмет безопасности. Вновь разрешено проносить в пассажирский салон самолета музыкальные инструменты.

Напомним, что аэропорты стран Евросоюза ввели жесткие ограничения на провоз любых жидкостей в ручной клади в августе 2006 года после того, как британские спецслужбы сообщили о раскрытии серии трактов на самолетах трансатлантических авиалиний. Террористы, по данным спецслужб, планировали использовать жидкую взрывчатку.

Пассажирам, вылетающим из европейских аэропортов в любую страну мира, кроме США, разрешалось брать на борт только жидкости, купленные в магазинах Duty Free. На борт самолетов, выполнявших рейсы в Соединенные Штаты, нельзя было брать даже напитки и парфюмерию, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли.

Лента.ру