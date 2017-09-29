В российском аэропорту под пассажирами обрушился трап: тяжело травмирован ребенок (фото, видео)
15:50, 29 сентября 2017Мир
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В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге во время выхода пассажиров из самолета провалилась секция трапа.
Женщина, несшая на руках ребенка, упала с трехметровой высоты / "Фонтанка"
В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге во время выхода пассажиров из самолета провалилась секция трапа. Женщина, несшая на руках ребенка, упала с трехметровой высоты, пишет Meduza.
Грудной ребенок (по данным из разных источников, девочке от 1 года до полутора лет) в результате падения получил черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Девочка находится в реанимации в одной из детских городских больниц Петербурга. Врач оценивают ее состояние как тяжелое.
Обвалилась верхняя секция трапа / "Фонтанка"
Женщина, упавшая вместе с ребенком при обрушении секции трапа, получила перелом ноги.
Как сообщал УНИАН, в России группа полицейских сломала ногу футбольному болельщику.
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