Эрдоган пригрозил Иракскому Курдистану голодом в случае провозглашения независимости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если иракский Курдистан провозгласит независимость после прошедшего в понедельник референдума, то его жителям грозит голод, сообщает Би-би-си.

Эрдоган обвинил лидера Иракского Курдистана Масуда Барзани в "вероломстве", которое, по мнению турецкого президента, выражалось в проведении голосования, несмотря на возражения международного сообщества. По словам турецкого президента, референдум о независимости Курдистана "поддержал только Израиль".

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Ранее президент Турции не исключил того, что Анкара перекроет трубопровод, перекачивающий в порт Джейхан нефть с территории Иракского Курдистана. Также Эрдоган заявил, что Анкара может перестать пропускать грузовики с иракской нефтью через границу с Турцией.

Власти Турции опасаются, что референдум о независимости Иракского Курдистана подстегнет сепаратистские настроения среди турецких курдов.

Результаты голосования, состоявшегося 25 сентября, еще не объявлены, однако, согласно прогнозам, большинство участников голосования высказались за независимость Курдистана.

Лидеры иракских курдов подчеркивали, что не намерены немедленно провозглашать независимость Курдистана даже в случае соответствующего результата референдума.

Они намерены рассматривать волеизъявление курдов как мандат для переговоров о создании курдского государства с правительством Ирака и с соседними странами.

Премьер-министр Ирака Хайдер Абади назвал референдум незаконным и неконституционным.

Как сообщал УНИАН, Ирак и Турция проводят совместные военные учения после курдского референдума.