Ирак и Турция проводят совместные военные учения после курдского референдума

Ирак и Турция во вторник, 26 сентября, начали совместные военные учения на иракско-турецкой границе. Маневры стартовали на следующий день после спорного референдума о независимости, который состоялся в иракском Курдистане 25 сентября, как сообщает DW.

Командующий иракского войска генерал-майор Отман аль-Ганми назвал учения "масштабными". Деталей он не сообщил, передает информагентство dpa.

Иракский Курдистан находится под международным давлением из-за референдума. Верховный суд Ирака объявил плебисцит неконституционным. Соседи - Иран и Турция - неоднократно резко критиковали референдум. Против выступали также ООН и США. В регионе и мире опасаются, что стремление иракских курдов к независимости разожжет региональный кризис.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 26 сентября пригрозил применить "все возможности" - экономические, безопасности, военные, - в ответ на действия курдского регионального правительства. По его мнению, правительство Курдистана может втянуть регион в "этническую междоусобную войну", цитирует Reuters. Накануне Эрдоган уже грозился перекрыть нефтепровод, с помощью которого с севера Ирака транспортируется нефть за границу. Турция - один из самых яростных критиков стремлений иракского Курдистана к независимости. Анкара боится, что это усилит подобные настроения среди миллионов турецких курдов.

Референдум о независимости не является обязательствующим. В курдском региональном правительстве хотят использовать его как аргумент в переговорах с центральным правительством в Багдаде о отделения богатого нефтью региона. В правительстве в Багдаде во вторник заявили, что исключают возможность переговоров о независимости Курдистана.

Явка избирателей на курдском референдуме составила 72 процентов. Из них, по предварительным результатам, более 90% поддержали независимость региона, передают местные СМИ. Окончательные результаты подсчета бюллетеней ожидаются до среды.