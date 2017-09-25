Эрдоган пригрозил перекрыть поток нефти из северного Ирака из-за референдума курдов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил перекрыть трубопровод, по которому нефть транспортируется нефть из северного Ирака, сообщает Reuters.

«После этого давайте посмотрим, по каким каналам правительство северного Ирака будет поставлять свою нефть, или кому оно ее будет продавать», - сказал Эрдоган.

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Он отметил, что окончательное решение о перекрытии трубопровода еще не принято. Возможные меры связаны с референдумом Иракского Курдистана о независимости.

Ранее о возможном прекращении транзита нефти заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.