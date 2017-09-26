Влюбленные принц Гарри и актриса Меган Маркл впервые появились на публике в качестве пары (фото, видео)
10:37, 26 сентября 2017Мир
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Пара теперь открыто демонстрирует на публике свои чувства на "Играх непокоренных" в Торонто.
Invictus Games ("Игры непокоренных"), проходящие в Торонто, для 36-летней Меган Маркл и 33-летнего принца Гарри стали первым официальным выходом в свет в качестве пары. Об этом сообщает Hello! Magazine.
#harry#meghan hand in hand pic.twitter.com/wl5OZw1EXH— Simon Vigar (@simonvigar5) September 25, 2017
Влюбленные теперь открыто демонстрируют на публике свои чувства. Так, на теннисный матч в рамках Игр они пришли вместе и держались за руки.
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