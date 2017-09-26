Влюбленные принц Гарри и актриса Меган Маркл впервые появились на публике в качестве пары (фото, видео)

Invictus Games ("Игры непокоренных"), проходящие в Торонто, для 36-летней Меган Маркл и 33-летнего принца Гарри стали первым официальным выходом в свет в качестве пары. Об этом сообщает Hello! Magazine.

Влюбленные теперь открыто демонстрируют на публике свои чувства. Так, на теннисный матч в рамках Игр они пришли вместе и держались за руки.

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