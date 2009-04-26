В Тбилиси обрушилось здание, в котором снимали реалити-шоу: есть жертвы

Два сотрудника телекомпании "Рустави-2" погибли под обломками здания телепроекта "Академия звезд" в столице Грузии, сообщает агентство "Новости-Грузия" со ссылкой на службу по чрезвычайным ситуациям мэрии Тбилиси.

"Академия звезд" - аналог российской "Фабрики звезд" - выходит в эфире телеканала "Рустави-2". Четырехэтажное здание, в котором велись съемки реалити-шоу, обрушилось в воскресенье на рассвете. В это время в нем находились 14 человек. 12 человек удалось вывести из здания. Семь участниц проекта не пострадали - в состоянии шока они были доставлены в больницу и были выписаны после оказания медицинской помощи.

Поиски двух сотрудников "Рустави-2" спасатели вели более десяти часов. Все это время коллеги и близкие надеялись на чудо - мобильные телефоны не вышли из строя, звонки на них проходили, но оставались без ответа. К вечеру спасатели извлекли из под обломков два тела.

Вечером в воскресенье на место происшествия прибыл президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ, завершивший свой официальный визит в Болгарию. Глава государства выразил соболезнования семьям погибших.

М.СААКАШВИЛИ дал соответствующим ведомствам 10-дневный срок для выяснения причин обрушения здания.

"В 10-дневный срок должно быть положено заключение, что здесь произошло, можно ли было избежать этого", - заявил президент на месте происшествия.

По его словам, в ближайшее время должны быть проверены все подобные здания. "Мы должны сделать все, чтобы избежать таких трагедий", - заявил М.САААКАШВИЛИ.

Свои соболезнования близким погибших и телекомпании "Рустави-2" выразила и оппозиция на митинге перед парламентом.

Причины катастрофы пока не установлены. Мэр Тбилиси Гиги УГУЛАВА заявил журналистам, что здание было капитальным, и сообщил, что специалисты устанавливают причину происшедшего. Он отметил, что если бы катастрофа произошла в дневное время, жертв было бы гораздо больше.

Генеральный директор "Рустави 2" Георгий ГЕГЕШИДЗЕ дал слово сотрудникам телеканала и близким погибших, что причины обрушения здания будут обязательно выяснены.

"Ведется следствие и в ближайшем будущем на все вопросы будут даны ответы", - сказал Г.ГЕГЕШИДЗЕ.