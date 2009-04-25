Европарламент упрощает электронные платежи

Европарламент решил упростить электронные платежи.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в докладе Джона ПАРВИСА (группа народных партий, Великобритания) о предложениях Европейской комиссии, одобренном 24 апреля на заседании Европарламента в Страсбурге.

Так, депутаты высказались за возможность использования денег в электронных системах разных стран для осуществления платежей при приобретении товаров через Интернет.

Депутаты также поддержали уменьшение требований к уставному фонду компаний, которые занимаются электронными переводами, однако, в отличие от предложений Еврокомиссии, предложили уменьшить его с 1 млн. евро до 350 тыс. евро, а не до 125 тыс. При этом депутаты высказались за отмену нормы законодательства, которая запрещает этим компаниям заниматься любой другой деятельностью.

Страны-члены должны имплементировать новые положения в национальные законодательства на протяжении 18 месяцев.

Как сообщал УНИАН, Комитет по экономическим и монетарным делам Европарламента одобрил этот проект доклада 11 февраля.