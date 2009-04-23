Польский суд обязал оппозицию извиниться перед властью

Варшавский окружной суд обязал наибольшую оппозиционную партию «Право и справедливость» (PIS) извиниться перед правящей в Польше «Гражданской платформой» (РО) за рекламный ролик, в котором оппозиционеры обвиняют РО в коррупции.

Как сообщает TVN24, партия «Право и справедливость», которую суд обязал перестать транслировать этот ролик и разместить опровержение изложенных в нем тезисов на пяти телеканалах и Интернет-порталах, где он был размещен, заявила о намерении обжаловать решение суда.

«Мы будем доказывать, что все материалы в рекламном ролике правдивые», - сказал пресс-секретарь PIS Мариуш БЛАЩАК.

Суд обязал оппозиционеров извиниться и опровергнуть изложенные тезисы в течение 48 часов.

PIS также должна компенсировать расходы на проведение судебного заседания по этому делу в размере около 100 долларов.

Как сообщал УНИАН, PO подала в суд на наибольшую оппозиционную партию «Право и справедливость» за рекламный ролик, в котором партия обвиняется в содействии получению «приближенными лицами» многомиллионных контрактов.

Справка УНИАН. В ролике, который начали транслировать несколько дней назад, обыгрывается рекламный слоган PO, который использовался в избирательной кампании в парламент осенью в 2007 году: «Чтобы жилось лучше всем».

В ролике на фоне ухудшения условий жизни в Польше для обычных граждан описываются последние коррупционные скандалы с участием политиков PO, среди которых депутат Сената, министр государственного имущества и мэр Варшавы.

В конце рекламный слоган PO изменяется на «Чтобы жилось лучше коллегам (лидера партии и премьер-министра Дональда ТУСКА)».