В Колорадо на высоте в 100 метров появился магазин для альпинистов (видео)

Теперь американские экстремалы могут сделать покупки прямо во время восхождения. В Колорадо на скале обустроили уникальный "подвесной" магазин, сообщает "ТСН".

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Он больше напоминает палатку, которая в прямом смысле висит на высоте 100 метров. Необходимые для восхождения вещи в основном отдают даром. Необычную лавку уже посетили около 70 альпинистов.