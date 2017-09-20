В Колорадо на высоте в 100 метров появился магазин для альпинистов (видео)

15:04, 20 сентября 2017
Мир
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Необычная лавка в прямом смысле висит на скале в 100 метрах над землей.

Магазин висит на скале / Скриншот

Теперь американские экстремалы могут сделать покупки прямо во время восхождения. В Колорадо на скале обустроили уникальный "подвесной" магазин, сообщает "ТСН".

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Он больше напоминает палатку, которая в прямом смысле висит на высоте 100 метров. Необходимые для восхождения вещи в основном отдают даром. Необычную лавку уже посетили около 70 альпинистов.

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Теги: #магазин для альпинистов