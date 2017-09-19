Мелания Трамп хочет судиться с англоязычной школой в Хорватии

Жена президента США Дональда Трампа Мелания грозится подать в суд на хорватскую школу по изучению английского языка, которая использовала ее изображение для рекламы, сообщает BBC.

"Просто представьте, как далеко вы можете пойти, обладая хоть немного английским", - говорится в рекламном подписи к изображению первой леди.

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Сообщается, что Мелания Трамп, чье лицо было использовано рядом с лозунгом, угрожает судом. Ее адвокат заявил, что школа использовала изображения без согласия.