Мелания Трамп хочет судиться с англоязычной школой в Хорватии
21:44, 19 сентября 2017Мир
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Школа использовала изображение первой леди США без ее согласия.
Мелания и Дональд Трамп / REUTERS
Жена президента США Дональда Трампа Мелания грозится подать в суд на хорватскую школу по изучению английского языка, которая использовала ее изображение для рекламы, сообщает BBC.
"Просто представьте, как далеко вы можете пойти, обладая хоть немного английским", - говорится в рекламном подписи к изображению первой леди.
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Сообщается, что Мелания Трамп, чье лицо было использовано рядом с лозунгом, угрожает судом. Ее адвокат заявил, что школа использовала изображения без согласия.
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