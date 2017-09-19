Лукашенко отменил визит в Россию во время учений "Запад-2017" из-за поведения военных РФ в Беларуси – Турчинов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявляет, что президент Беларуси Александр Лукашенко отменил свой визит в Россию для инспекции российско-белорусских учений «Запад-2017» из-за вызывающего поведения российских военных в отношении граждан Беларуси. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СНБО Украины.

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По словам Турчинова, крупнейшие по объему военные маневры учений «Запад-2017» были запланированы на 18-20 сентября на полигонах в Ленинградской, Калининградской и Псковской областях России.

Кроме того, активные маневры спланированы на территории Беларуси - на полигонах "Борисовский" и "Брестский".

«Предполагалось, что в ходе финальной части учений президенты Российской Федерации и Республики Беларусь совместно посетят один из полигонов, расположенных на территории России. Однако вследствие роста протестных настроений в Беларуси, связанных с проведением учений "Запад-2017", из-за вызывающего поведения российских военнослужащих в отношении граждан Беларуси, президент Александр Лукашенко отменил свою поездку в Россию и принял решение наблюдать за учениями исключительно на полигоне в Беларуси», - подчеркнул Турчинов.

Как сообщал УНИАН, общие стратегические учения вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2017" начались 14 сентября и продлятся до 20 сентября.

Учения проходят на полигонах Беларуси и России. В Минобороны РФ заявили, что в учениях будет задействовано 13 тыс. военнослужащих и 250 танков.

По данным представителей НАТО, в учениях задействовано от 70 до 100 тыс. военных. Как отметил председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел, учения похожи на подготовку к большой войне.

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов сообщил, что в активной фазе учений участвуют более 120 тыс. человек, 10 тыс. военной техники, 100 самолетов и 40 кораблей и подводных лодок.

В целом на учениях аккредитовано 280 журналистов, преимущественно иностранных СМИ, приглашены 80 наблюдателей, в частности из Украины и стран НАТО.

Белорусская оппозиция опасается, что президент РФ Владимир Путин может использовать эти учения для начала аннексии Беларуси. В свою очередь, Министерство обороны Беларуси 13 сентября пообещало, что все российские военные, которые принимают в них участие, покинут белорусскую территорию до 30 сентября.