Страны, которые финансируют террористические организации, надо привлечь к ответственности - Трамп

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявляет, что страны, которые финансируют террористические организации во всем мире, надо привлечь к ответственности.

Об этом он заявил во время выступления на общеполитической дискуссии в рамках 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Он напомнил, как в Саудовской Аравии выступил перед лидерами более чем 50 мусульманских и арабских стран.

"Мы согласились, что все ответственные государства должны сотрудничать вместе, чтобы противостоять террористам и исламскому экстремизму, который их поощряет. Мы остановим радикальный исламский терроризм, потому что мы не можем позволять ему разрывать наше государство, а также разрывать весь мир", - заявил Трамп.

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"Мы должны отказывать террористам в предоставлении убежища, в транзите, в финансировании и в любой форме поддержки для их мерзкой и нечестивой идеологии", - подчеркнул президент США.

"Мы должны заставить их покинуть наши государства. Пришло время разоблачить и привлечь к ответственности те страны, которые поддерживают и финансируют такие террористические группы, как "Аль-Каида", "Хезболла", "Талибан" и другие, которые убивают невинных людей", - подчеркнул Трамп.

"Соединенные Штаты и наши союзники вместе сотрудничают на всем Ближнем Востоке, чтобы уничтожить "террористов-неудачников" и не допустить повторного появления безопасных мест-убежищ, которые они используют для осуществления атак на всех наших людей", - сказал президент США.